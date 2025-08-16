В Италии подросток-турист упал с матраса и утонул на глазах у своего отца

14 августа 15-летний юноша отдыхал на пляже в Лидо-ди-Фермо вместе с отцом и дядей. Втроем они решили поплавать на двух надувных матрасах. Сын и отец заняли один матрас, а их родственник — другой. Они проплыли до защитных рифов, после чего подросток неожиданно упал с матраса в воду и исчез из поля зрения близких.