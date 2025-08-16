В Италии подросток-турист упал с матраса и утонул на глазах у своего отца

Турист-подросток утонул в Адриатическом море, упав с матраса в воду на глазах у своего отца. Об этом сообщило издание Virgilio Notizie (VN).
14 августа 15-летний юноша отдыхал на пляже в Лидо-ди-Фермо вместе с отцом и дядей. Втроем они решили поплавать на двух надувных матрасах. Сын и отец заняли один матрас, а их родственник — другой. Они проплыли до защитных рифов, после чего подросток неожиданно упал с матраса в воду и исчез из поля зрения близких.
Дядя попытался достать племянника и сам едва не утонул, а отец подростка забрался на скалы, чтобы попытаться найти его, но безуспешно.
На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь, полиция и карабинеры. В течение часа шесть катеров береговой охраны и пожарное судно обследовали берег, в результате водолазы нашли подростка на глубине четырех-пяти метров.
Врачи пытались реанимировать юношу около 40 минут, но спасти его не удалось, передает «Лента.ру».
В Галском районе Абхазии утонула несовершеннолетняя девочка, ее попытался спасти дядя, но безуспешно. Трагедия произошла в месте, где река впадает в море, ребенок, предположительно, попал в водоворот. Подростка вытащили из воды, но, несмотря на усилия родственника, он уже был мертв.