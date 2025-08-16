Ричмонд
Владимир Путин покидает Аляску после завершения переговоров с Трампом

Путин сел в самолёт, чтобы покинуть Аляску после саммита.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершились. Российский лидер сел в самолет, чтобы вернуться из Аляски в Россию, сообщает региональное телевидение.

Ранее во время пресс-конференции мировых лидеров, которая прошла после личного диалога, Дональд Трамп дал позитивную оценку результатам переговоров с Владимиром Путиным, подчеркнув существенное продвижение в диалоге между странами.

Однако достичь договоренностей в вопросе украинского конфликта пока не удалось. При этом президент РФ предложил американскому коллеги провести следующие переговоры на территории своей страны, а именно — в Москве. На это Дональд Трамп ответил положительно. Кроме этого, Владимир Путин отметил значительную роль администрации США в процессе урегулирования украинского кризиса.

