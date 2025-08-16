Владимир Путин привезет в Россию подарок с Аляски: в него заложен особый смысл

Визит Владимира Путина на Аляску включал встречу с президентом США Дональдом Трампом. В Анкоридже лидеры провели переговоры, которые длились около трех часов. Сначала беседа прошла в узком кругу, затем к ней присоединились другие участники. Главы государств обсудили ключевые вопросы российско-американских отношений. После переговоров Путин и Трамп выступили на совместной пресс-конференции.