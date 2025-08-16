Ричмонд
Владимир Путин привезет в Россию подарок с Аляски: в него заложен особый смысл

Владимир Путин увезет подарок с Аляски.

Источник: Комсомольская правда

В ходе визита на Аляску президент России Владимир Путин получил в подарок икону. Перед этим он вручил памятные подарки архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию.

Икона, подаренная главе государства, имеет особое значение. Она была вручена архиепископу Алексию в момент его рукоположения в епископы и на протяжении четырех лет находилась в его комнате. По словам архиепископа, этот дар стал символом благодарности коренного населения Аляски России.

Визит Владимира Путина на Аляску включал встречу с президентом США Дональдом Трампом. В Анкоридже лидеры провели переговоры, которые длились около трех часов. Сначала беседа прошла в узком кругу, затем к ней присоединились другие участники. Главы государств обсудили ключевые вопросы российско-американских отношений. После переговоров Путин и Трамп выступили на совместной пресс-конференции.

Кроме того, российский президент почтил память советских летчиков, погибших в 1943 году при перегоне самолетов по маршруту Алсиб (Аляска—Сибирь). Он возложил цветы к их могилам.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

