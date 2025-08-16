Путин посетил на Аляске кладбище, где похоронены советские летчики

Там находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военных: девяти летчиков, которые участвовали в перегоне самолетов из Соединенных Штатов в Советский Союз по трассе Аляска — Сибирь, и двух моряков, находившихся в США для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной.