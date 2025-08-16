Путин посетил на Аляске кладбище, где похоронены советские летчики

Президент Российской Федерации Владимир Путин по завершении переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на военном кладбище Форт-Ричардсон, которое находится рядом с военной базой Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Там находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военных: девяти летчиков, которые участвовали в перегоне самолетов из Соединенных Штатов в Советский Союз по трассе Аляска — Сибирь, и двух моряков, находившихся в США для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной.
Еще два захоронения являются гражданскими, там были похоронены Алекс Густафсон и Яга Калия.
Останки советских офицеров, которые были изначально захоронены в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, перенесли на национальное кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года.
Путин возложил по букету из алых роз к девяти могилам, где захоронены советские летчики, передает РИА Новости.
Владимир Путин сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.