Секретная служба проверила все контейнеры с завтраками приглашенных на встречу Путина и Трампа

Ланчбоксы приглашённых на встречу президентов РФ и США лиц стали объектом проверки сотрудников Секретной службы США. Об этом информирует телеканал NBC. Сообщается, что проверке подверглись также коробки с завтраками аккредитованных на мероприятие журналистов.
«Пока мы ждали в автобусах, чтобы войти, сотрудники Секретной службы открывали все контейнеры с подготовленным для участников завтраком, чтобы убедиться, что ничто не будет тайно пронесено на территорию перед встречей Трампа и Путина», — сказано в сюжете.
Телеканал отмечает, что проверка безопасности на встрече в Анкоридже была значительно строже, чем на других мероприятиях с участием президента США.
Ранее сообщалось, что во время переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят в Анкоридже на Аляске, Секретная служба устроила в Белом доме учения со стрельбой.
