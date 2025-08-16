Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вирусы в смартфонах нередко маскируются под популярные приложения. Как их обнаружить и удалить самому, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
«В 2025 году особенно важно обращать внимание на приложения, которые запрашивают слишком много разрешений, имеют подозрительные отзывы и низкий рейтинг, а также на приложения, полученные из непроверенных источников», — предупредил он.
Если телефон вдруг начал сам по себе включаться и выключаться, перегреваться, разряжаться, а расход интернет-трафика резко вырос, вероятно, в устройстве поселился вирус.
Чтобы избавиться от него, нужно удалить все ненужные приложения, а у оставшихся почистить кэш и отключить лишние права. Можно использовать антивирусы, а если это не помогает, приходится сбросить телефон до заводских настроек. Данные при этом будут потеряны, поэтому лучше сделать резервную копию самого необходимого, заключил Тимофеев.