Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы

Чтобы избавиться от него, нужно удалить все ненужные приложения, а у оставшихся почистить кэш и отключить лишние права. Можно использовать антивирусы, а если это не помогает, приходится сбросить телефон до заводских настроек. Данные при этом будут потеряны, поэтому лучше сделать резервную копию самого необходимого, заключил Тимофеев.