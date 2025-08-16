Более 75% нарушений маркировки бутилированной воды выявлены в мелких магазинах

В 2025 году цифровая платформа «Честный знак» предотвратила реализацию свыше 50 миллионов единиц бутилированной воды, выявив многочисленные нарушения, сообщает издание «Известия».
Самыми распространёнными нарушениями стали повторные попытки продажи продукции — зафиксировано около 20,8 миллиона случаев, подозрения на фальсификацию — 13 миллионов, а также сбыт товара с истёкшим сроком годности — 10,7 миллиона случаев.
При этом свыше трёх четвертей всех выявленных нарушений приходятся на небольшие розничные точки продаж.
По стандарту" 32220–2013" срок годности бутилированной воды определяется производителем и согласовывается с санитарно-эпидемиологическими органами. Несмотря на то, что вода сама по себе не портится, срок её хранения зависит от условий содержания, качества упаковки и методов обработки перед розливом.
Ранее в Астраханской области весной изъяли около 26 тонн нелегальной рыбы и алкоголя.