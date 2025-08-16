Более 75% нарушений маркировки бутилированной воды выявлены в мелких магазинах

По стандарту" 32220–2013" срок годности бутилированной воды определяется производителем и согласовывается с санитарно-эпидемиологическими органами. Несмотря на то, что вода сама по себе не портится, срок её хранения зависит от условий содержания, качества упаковки и методов обработки перед розливом.