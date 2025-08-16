В США разбирают на цитаты каждое слово Трампа о переговорах с Путиным: вот что удивило журналистов

Американская пресса продолжает изучать заявления и действия президента США Дональда Трампа на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Журналистов удивило, что глава Белого дома не конкретизирует свои общие слова об успешной в целом встрече с президентом России. Об этом сообщает Axios.
«Трамп, по крайней мере публично, пришел к выводу, что эта встреча прошла успешно. Однако он не сделал никаких конкретных заявлений о том, что было достигнуто», — акцентирует онлайн-издание.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе длились почти три часа. После этого состоялась пресс-конференция, на которой главы государств выступили с заявлениями. Совместный обед по итогам переговоров был отменен.