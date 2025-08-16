Новый автобусный маршрут запустят из села Алабушево в Москву

Отмечается, что на маршруте будет работать восемь автобусов, которые будут ежедневно выполнять 80 рейсов. Первый рейс от остановки «Алабушево» будет отправляться в 5:50, а последний рейс от станции метро «Пятницкое шоссе» будет убывать в 22:00. На маршруте будут действовать льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». На маршруте № 164к работа больше осуществляться не будет.