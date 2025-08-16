Ричмонд
Новый автобусный маршрут запустят из села Алабушево в Москву

Из села Алабушево в Москву будет запущен новый автобусный маршрут, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: Freepik

«Для жителей Солнечногорского городского округа с 18 августа начнет действовать новый автобусный маршрут № 1300к “Алабушево — Москва (метро “Пятницкое шоссе”)”. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, запуск новой схемы движения позволит обеспечить комфортный проезд для жителей села Алабушево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруте будет работать восемь автобусов, которые будут ежедневно выполнять 80 рейсов. Первый рейс от остановки «Алабушево» будет отправляться в 5:50, а последний рейс от станции метро «Пятницкое шоссе» будет убывать в 22:00. На маршруте будут действовать льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». На маршруте № 164к работа больше осуществляться не будет.