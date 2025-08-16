Трамп сделал первое заявление после переговоров с Путиным: Оценил встречу по десятибалльной шкале

Дональд Трамп выразил уверенность в возможности совместной работы с Россией. Он сообщил, что планирует обсудить с лидерами Европы следующие шаги по урегулированию конфликта. По его словам, у сторон есть реальный шанс добиться мира. Также Трамп поблагодарил Путина и его команду за открытый диалог и стремление найти компромисс.