Трамп сделал первое заявление после переговоров с Путиным: Оценил встречу по десятибалльной шкале

Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным. По шкале от 0 до 10 глава американского государства оценил прошедшие переговоры «на десятку».
Ранее Владимир Путин отметил, что переговоры с Трампом дают надежду на завершение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что беседа прошла в деловой и конструктивной атмосфере, а усилия США в урегулировании ситуации заслуживают высокой оценки.
Дональд Трамп выразил уверенность в возможности совместной работы с Россией. Он сообщил, что планирует обсудить с лидерами Европы следующие шаги по урегулированию конфликта. По его словам, у сторон есть реальный шанс добиться мира. Также Трамп поблагодарил Путина и его команду за открытый диалог и стремление найти компромисс.
