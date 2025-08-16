«Он победил»: На Западе констатировали успех Путина во время визита в США

Издание The Washington Post подвело итоги визита президента России Владимира Путина на Аляску. Согласно материалу, Путин уже одержал победу, вне зависимости от конкретных результатов.
«Он победил, независимо от исхода», — передает издание.
Согласно публикации, состоявшиеся переговоры позволили российскому лидеру изложить свою точку зрения американскому президенту. Кроме того, американский глава Дональд Трамп принял решение о временном моратории на новые антироссийские санкции.
Напомним, что саммит мировых лидеров завершился 16 августа около 02:30 по мск.
Ранее KP.RU сообщал о том, что российский лидер возвращается в Россию после переговоров с американским лидером. Дональд Трамп также отправился в направлении своей администрации.
После переговоров с Путиным Трамп намерен созвониться с киевским главарем Владимиром Зеленским, а также с лидерами ЕС.