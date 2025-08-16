Специалист рассказал, почему люди с высшим образованием реже зависимы от курения

Люди с высшим образованием реже страдают от мутаций, способствующих зависимости от алкоголя, курения и других вредных привычек. Об этом KP.RU рассказал директор по науке центра Genotek, кандидат физико-математических наук Александр Ракитько.
— Генетические тесты позволяют нам определить диапазон, базовый уровень тех или иных показателей, — уточнил эксперт.
Исследования могут стать полезной подсказкой для врачей, особенно когда трудно найти причину ухудшения здоровья. Оказалось, что уровень образования генетически отрицательно взаимосвязан с курением. Чем выше образование, тем меньше среди них курильщиков.
— Дело в том, что найдены мутации, которые повышают склонность человека к различным зависимостям, включая табачную, — пояснил Ракитько.
Выяснилось, что у мужчин и женщин с высшим образованием такие мутации обнаруживаются гораздо реже.
Геном остается неизменным на протяжении всей жизни, поэтому анализ ДНК достаточно пройти лишь один раз. Однако интерпретация его результатов будет постоянно обновляться. С каждым годом ученые все больше открывают связи между вариантами генов и различными заболеваниями.