Специалист рассказал, почему люди с высшим образованием реже зависимы от курения

Геном остается неизменным на протяжении всей жизни, поэтому анализ ДНК достаточно пройти лишь один раз. Однако интерпретация его результатов будет постоянно обновляться. С каждым годом ученые все больше открывают связи между вариантами генов и различными заболеваниями.