Специалист рассказал, почему люди с высшим образованием реже зависимы от курения

Ученый Ракитько: чем выше образование людей, тем меньше среди них курильщиков.

Источник: Комсомольская правда

Люди с высшим образованием реже страдают от мутаций, способствующих зависимости от алкоголя, курения и других вредных привычек. Об этом KP.RU рассказал директор по науке центра Genotek, кандидат физико-математических наук Александр Ракитько.

— Генетические тесты позволяют нам определить диапазон, базовый уровень тех или иных показателей, — уточнил эксперт.

Исследования могут стать полезной подсказкой для врачей, особенно когда трудно найти причину ухудшения здоровья. Оказалось, что уровень образования генетически отрицательно взаимосвязан с курением. Чем выше образование, тем меньше среди них курильщиков.

— Дело в том, что найдены мутации, которые повышают склонность человека к различным зависимостям, включая табачную, — пояснил Ракитько.

Выяснилось, что у мужчин и женщин с высшим образованием такие мутации обнаруживаются гораздо реже.

Геном остается неизменным на протяжении всей жизни, поэтому анализ ДНК достаточно пройти лишь один раз. Однако интерпретация его результатов будет постоянно обновляться. С каждым годом ученые все больше открывают связи между вариантами генов и различными заболеваниями.