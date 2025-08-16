Ричмонд
Трамп оценил, во что мог перерасти украинский конфликт

Трамп: конфликт на Украине мог вылиться в третью мировую войну.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал о своём видении развития украинского конфликта в случае, если он не выиграл бы выборы в 2024 году. По мнению американского лидера, мир мог бы уже находиться в состоянии третьей мировой войны.

«Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну.

При этом президент США Дональд Трамп, судя по всему, действительно начал настоящую охоту за Нобелевской премией мира. Он неоднократно звонил экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что именно Трамп сыграл ключевую роль в достижении соглашения о перемирии между Камбоджей и Таиландом, и за это должен получить Нобелевскую премию.

