Владимир Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом: видео

Президент России Владимир Путин завершил свой рабочий визит в США, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кремль опубликовал видео, на котором российский лидер садится в самолет.
Почти трехчасовые переговоры американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершились. Российский лидер сел в самолет, чтобы вернуться из Аляски в Москву.
На пресс-конференции по итогам переговоров оба лидера отметили успешность проведенного саммита. Владимир Путин предложил провести новую встречу в Москве, Трамп в ответ допустил такую возможность.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше