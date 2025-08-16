Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом: видео

Видео прощания Путина с Аляской показал Кремль.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин завершил свой рабочий визит в США, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кремль опубликовал видео, на котором российский лидер садится в самолет.

Почти трехчасовые переговоры американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершились. Российский лидер сел в самолет, чтобы вернуться из Аляски в Москву.

На пресс-конференции по итогам переговоров оба лидера отметили успешность проведенного саммита. Владимир Путин предложил провести новую встречу в Москве, Трамп в ответ допустил такую возможность.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше