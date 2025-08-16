Трамп пообещал позвонить Зеленскому и в НАТО после встречи с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что позвонит Зеленскому, чтобы поделиться результатами встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Кроме того, Трамп отметил, что позвонит в Североатлантический альянс.
«Через некоторое время я позвоню в НАТО, обзвоню различных людей, которых сочту подходящими, и… позвоню… Зеленскому и расскажу им о сегодняшней встрече», — сказал он в ходе пресс-конференции после саммита с Путиным.
Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной. При этом, по его словам, «не удалось разобраться по паре важных вопросов».
«На мой взгляд, у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласились по многим, очень многим пунктам, по большинству из них, я бы сказал, по паре важных вопросов мы ещё не совсем разобрались, но мы добились определённого прогресса», — заявил Трамп.
Переговоры Путина и президента Соединённых Штатов длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция, Путин выступал восемь минут, а Трамп — четыре минуты. Путин и Трамп уже покинули штат Аляска, президент РФ возвращается в Российскую Федерацию, Трамп вылетел в Вашингтон.
Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.