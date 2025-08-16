Трамп пообещал позвонить Зеленскому и в НАТО после встречи с Путиным

«На мой взгляд, у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласились по многим, очень многим пунктам, по большинству из них, я бы сказал, по паре важных вопросов мы ещё не совсем разобрались, но мы добились определённого прогресса», — заявил Трамп.