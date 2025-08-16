Путин дал оценку диалогу с Трампом: во что сказал президент РФ

Президент России Владимир Путин оценил диалог с американским лидером Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. Российский лидер назвал его очень хорошим.
Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.
После этого прошла пресс-конференция без вопросов журналистов. Кроме того, был отменен запланированный ранее совместный обед.
Позже Кремль официально объявил о завершении российско-американских переговоров, проходивших в Анкоридже, на Аляске. По итогам саммита оба мировых лидера высказались об одной из основных тем прошедших переговоров — об украинском конфликте.
