Путин дал оценку диалогу с Трампом: во что сказал президент РФ

Путин оценил диалог с Трампом как очень хороший.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин оценил диалог с американским лидером Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. Российский лидер назвал его очень хорошим.

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.

После этого прошла пресс-конференция без вопросов журналистов. Кроме того, был отменен запланированный ранее совместный обед.

Позже Кремль официально объявил о завершении российско-американских переговоров, проходивших в Анкоридже, на Аляске. По итогам саммита оба мировых лидера высказались об одной из основных тем прошедших переговоров — об украинском конфликте.

