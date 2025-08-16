Ричмонд
Российский посол раскрыл детали восстановления авиасообщения между РФ и США

Дарчиев: Переговоры о восстановлении авиасообщения с США могли бы идти быстрее.

Источник: Комсомольская правда

По окончании переговоров президентов России и США на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа посол России в США Александр Дарчиев сообщил, также находившийся в составе российской делегации, прокомментировал ход переговоров с американской стороной о восстановлении прямого авиасообщения между странами, заявив, что подвижки, на его взгляд, в этом вопросе могли бы идти быстрее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Процесс идет, но я хотел бы, чтобы шел быстрее», — признался российский дипломат.

Ранее Дарчиев заявил, что для организации второй прямой встречи Путина и Трампа в России Москва готова оперативно выдать визы американской делегации. Оформление виз займет менее двух-трех дней. Если же саммит пройдет в Магадане, процесс будет еще быстрее.

