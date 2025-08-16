Ричмонд
Более 8 тысяч первоклассников пойдут в школы Иркутска в новом учебном году

В новом учебном году школы Иркутска примут более 8 тысяч первоклассников.

Источник: Freepik

Дети будут распределены по 293 классам. Это на 714 детей меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает администрация города.

Родители могут подать заявление о приеме в первый класс лично в школе или онлайн через портал «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить копии свидетельства о рождении ребенка, документа о регистрации по месту жительства или пребывания, а также свидетельства о рождении старших детей, если они учатся в этой школе. Если есть право на льготы, нужно предоставить подтверждающий документ.