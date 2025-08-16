Более 8 тысяч первоклассников пойдут в школы Иркутска в новом учебном году

Родители могут подать заявление о приеме в первый класс лично в школе или онлайн через портал «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить копии свидетельства о рождении ребенка, документа о регистрации по месту жительства или пребывания, а также свидетельства о рождении старших детей, если они учатся в этой школе. Если есть право на льготы, нужно предоставить подтверждающий документ.