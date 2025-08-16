Ричмонд
Почему Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов: в Кремле дали подробный ответ

Песков прокомментировал отказ Путина и Трампа отвечать на вопросы журналистов.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле назвали причину отсутствия беседы с журналистами после саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Там сообщили, что политики дали исчерпывающие комментарии по итогам переговоров. В связи с этим было принято решение не проводить традиционную итоговую пресс-конференцию с вопросами журналистов.

Напомним, что по завершении переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа главы государств отказались от запланированных ранее ответов на вопросы журналистов.

Спустя несколько минут после окончания встречи лидеров стран западные СМИ уже успели написать об успехе Путина во время визита в США.

Позднее глава Белого дома оценил переговоры с российским коллегой на 10 из 10. При этом сам Путин выразил благодарность в содействии США в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

