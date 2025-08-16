Почему Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов: в Кремле дали подробный ответ

В Кремле назвали причину отсутствия беседы с журналистами после саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Там сообщили, что политики дали исчерпывающие комментарии по итогам переговоров. В связи с этим было принято решение не проводить традиционную итоговую пресс-конференцию с вопросами журналистов.