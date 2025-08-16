Дарчиев анонсировал консультации РФ и США по раздражителям в отношениях

Серия консультаций по устранению вопросов в двусторонних отношениях между Россией и США пройдёт вскоре после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. Об этом информировал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.