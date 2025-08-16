Ричмонд
Дарчиев анонсировал консультации РФ и США по раздражителям в отношениях

После встречи Путина и Трампа в Анкоридже РФ и США проведут консультации по устранению раздражителей в отношениях.

Источник: Комсомольская правда

Серия консультаций по устранению вопросов в двусторонних отношениях между Россией и США пройдёт вскоре после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. Об этом информировал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях», — сказал дипломат на видео, которое публикует издание «Известия».

Также Дарчиев заявил, что Россия готова оперативно выдать визы американской делегации для следующей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится в Москве.

Тем временем в США разбирают на цитаты каждое слово Трампа о переговорах с Путиным.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

