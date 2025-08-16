Путин поблагодарил США за заботу о памяти павших советских воинов на Аляске

Президент России Владимир Путин выразил благодарность властям и гражданам США за уважительное отношение к памяти советских летчиков, захороненных на Аляске. Эти слова он произнес в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой.
Путин отметил, что на военном кладбище недалеко от места встречи покоятся пилоты, погибшие в 1943 году во время выполнения миссии по перегону самолетов по маршруту Алсиб (Аляска—Сибирь). По словам президента, забота американской стороны о захоронениях выглядит достойно и благородно.
В рамках визита на Аляску Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После встречи российский лидер возложил цветы к могилам советских летчиков, отдав дань их подвигу.
Во время визита главе государства подарили икону, которая имеет особое значение для местного населения. Как рассказал архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий, эту икону ему вручили в день рукоположения в епископы, и она четыре года находилась в его комнате. По словам архиепископа, подарок стал символом благодарности коренных жителей Аляски России.
