Путин поблагодарил США за заботу о памяти павших советских воинов на Аляске

Путин обратил внимание, что на Аляске похоронены пилоты, погибшие во время выполнения миссии по перегону самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выразил благодарность властям и гражданам США за уважительное отношение к памяти советских летчиков, захороненных на Аляске. Эти слова он произнес в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой.

Путин отметил, что на военном кладбище недалеко от места встречи покоятся пилоты, погибшие в 1943 году во время выполнения миссии по перегону самолетов по маршруту Алсиб (Аляска—Сибирь). По словам президента, забота американской стороны о захоронениях выглядит достойно и благородно.

В рамках визита на Аляску Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После встречи российский лидер возложил цветы к могилам советских летчиков, отдав дань их подвигу.

Во время визита главе государства подарили икону, которая имеет особое значение для местного населения. Как рассказал архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий, эту икону ему вручили в день рукоположения в епископы, и она четыре года находилась в его комнате. По словам архиепископа, подарок стал символом благодарности коренных жителей Аляски России.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

