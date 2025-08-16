Путин поблагодарил США за заботу о памяти павших советских воинов на Аляске

Во время визита главе государства подарили икону, которая имеет особое значение для местного населения. Как рассказал архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий, эту икону ему вручили в день рукоположения в епископы, и она четыре года находилась в его комнате. По словам архиепископа, подарок стал символом благодарности коренных жителей Аляски России.