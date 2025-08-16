По завершении саммита Россия — США на Аляске на нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского возрастет давление. С таким прогнозом выступил лидер СРЗП Сергей Миронов.
По его словам, теперь на главаря киевского режима и его шайку давление будет увеличиваться не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте.
Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с киевским главарем Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств по завершении встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Между тем, сам «просроченный» украинский политик умудрился устроить дерзкую выходку перед саммитом Россия — США.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше