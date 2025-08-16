«Чем быстрее, тем лучше»: Путин подчеркнул желание РФ завершить конфликт на Украине

По завершении встречи с американским коллегой российский лидер Владимир Путин заявил о существовании реальных перспектив мирного разрешения украинского конфликта, подчеркнув продуктивность дипломатического диалога.
«В целом, у нас с президентом [США Дональдом] Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — сказал российский лидер.
Позднее Путин поблагодарил американскую сторону за помощь в урегулировании конфликта на Украине. Помимо этого, российский президент заявил, что у сторон есть возможность дойти до конца конфликта по итогам саммита.
Кроме этого, российский глава подчеркнул, что хорошие контакты с американским лидером необходимы.