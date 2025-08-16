Визит Владимира Путина в США продолжался 5 часов

Рабочий визит президента России Владимира Путина в США продолжался пять часов. На Аляску российский лидер прибыл около 22 часов 15 августа по московскому времени, а отправился домой в 3 часа ночи.
Борт с Путиным прибыл в Анкоридж для переговоров с президентом США Дональдом Трампом около 22 часов МСК (11 утра по местному времени). Лидеры стран обменялись приветствиями, после чего отправились к месту проведения официальных переговоров.
После саммита, который длился около трех часов в узком формате, Трамп и Путин выступили с пресс-конференцией. Затем российский лидер отправился на кладбище, где похоронены советские летчики, погибшие в 1943 году. Владимир Путин почтил их память и возложил к могилам цветы.
Одним из последних пунктов рабочей поездки Путина на Аляску стала встреча с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.
В 3 часа ночи по МСК Кремль опубликовал видео с президентом РФ, покидающим США.