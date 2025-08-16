Какие праздники отмечают 16 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Даже небольшой жест в этот день — мешок корма, оплата лечения или участие в волонтерской акции — может изменить судьбу одного животного Екатерина Сычкова © URA.RUВ Турции — около 1 миллиона беспризорных животных, во Франции — 20 тысяч, в Нидерландах — 8 тысяч собак и 25 тысяч кошек Илья Московец © URA.RUПервый приют для собак был открыт в Японии в 1695 году и вмещал 50 тысяч животных Вадим Ахметов © URA.RUВ Великобритании в 1822 году появился первый закон о защите животных от жестокости, а в России первый приют заработал лишь в 1990 году Вадим Ахметов © URA.RUПричины появления беспризорных животных типичны: отказ от питомца из-за болезни или переезда, нежелание ухаживать, неконтролируемое размножение, а иногда — элементарная безответственность Екатерина Сычкова © URA.RUЖизнь на улице опасна: голод, болезни, травмы, нападения и риск заражения бешенством Илья Московец © URA.RU.