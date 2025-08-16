Ричмонд
Путин после встречи с Трампом на Аляске назвал украинцев братским народом

Путин подчеркнул историческую связь с украинцами.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, комментируя результаты переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, вновь подтвердил особые исторические связи России с украинским народом. Владимир Путин также назвал нынешнюю ситуацию глубоко трагической.

«Мы считаем украинский народ братским, как это ни странно звучит в нынешних условиях. И все происходящее для нас трагедия и боль. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту», — сказал Путин.

Российский президент особо отметил, что, несмотря на текущие сложности, Москва продолжает рассматривать украинцев как братский народ.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивной встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Напомним, что российский президент уже вылетел обратно в Россию.

