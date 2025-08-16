Трамп не связывался с Зеленским после встречи с Путиным в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп не проинформировал Владимира Зеленского о ходе и итогах своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. Журналист ссылается на информированный источник, близкий к Зеленскому.
«Зеленский пока не получал известий от Трампа», — пост такого содержания опубликовал Миллер в социальной сети Х, подчеркнув, что источник считает это «очень странным» обстоятельством.
Тем временем лидер СРЗП Сергей Миронов сделал прогноз, что по завершении саммита Россия — США на Аляске на нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского возрастет давление как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.
При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошли в позитивном ключе.
