С начала года 13 тысяч новорожденных новосибирцев получили СНИЛС

В Новосибирской области с начала текущего года более 13 тысяч новорожденных получили СНИЛС — такие данные приводит региональное отделения Социального фонда России (СФР).
С июля 2020 года оформление страхового номера происходит в автоматическом режиме, что значительно упрощает процедуру для родителей, избавляя от необходимости личного посещения ведомства.
Александр Терепа, управляющий Отделением СФР по Новосибирской области, подчеркнул важность СНИЛС как инструмента, обеспечивающего доступ к социальным правам. СНИЛС необходим для оформления различных пособий, включая материнский капитал, а также для получения полиса ОМС. В дальнейшем он потребуется для получения государственных услуг, трудоустройства и формирования пенсионных накоплений.
С момента запуска беззаявительной процедуры в Новосибирской области оформлено уже более 110 тысяч СНИЛС для детей. Родители, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», могут найти электронную версию документа в личном кабинете, в разделе уведомлений.
