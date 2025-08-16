С начала года 13 тысяч новорожденных новосибирцев получили СНИЛС

Александр Терепа, управляющий Отделением СФР по Новосибирской области, подчеркнул важность СНИЛС как инструмента, обеспечивающего доступ к социальным правам. СНИЛС необходим для оформления различных пособий, включая материнский капитал, а также для получения полиса ОМС. В дальнейшем он потребуется для получения государственных услуг, трудоустройства и формирования пенсионных накоплений.