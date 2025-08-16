Президент США Дональд Трамп поделился своим взглядом на развитие украинского кризиса. Он уверен, что без его победы на выборах 2024 года мир мог бы столкнуться с глобальной катастрофой. По словам американского лидера, отсутствие его действий могло привести к началу третьей мировой войны. При этом он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин хочет добиться мира.