Президент США Дональд Трамп поделился своим взглядом на развитие украинского кризиса. Он уверен, что без его победы на выборах 2024 года мир мог бы столкнуться с глобальной катастрофой. По словам американского лидера, отсутствие его действий могло привести к началу третьей мировой войны. При этом он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин хочет добиться мира.
Трамп высоко оценил результаты встречи с Владимиром Путиным. Он назвал переговоры чрезвычайно успешными, поставив им максимальную оценку. Американский президент отметил, что диалог был продуктивным и укрепил взаимопонимание между сторонами.
В свою очередь, Владимир Путин выразил оптимизм по поводу перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что переговоры с Трампом прошли в деловой и доверительной атмосфере. Российский лидер считает, что продолжение такого диалога может привести к скорому завершению кризиса.
