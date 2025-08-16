Ричмонд
Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах с Путиным на Аляске

Трамп: Переговоры с Путиным прошли по многим позициям, есть большой прогресс.

Источник: Комсомольская правда

В переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске есть большой прогресс. Об этом по окончании встречи заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул также, что российской и американской стороне удалось обсудить многие позиции по разным вопросам.

Ранее президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.

Переговоры прошли без приветственных речей. Журналисты вышли из зала сразу после начала встречи.

