Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах с Путиным на Аляске

В переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске есть большой прогресс. Об этом по окончании встречи заявил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул также, что российской и американской стороне удалось обсудить многие позиции по разным вопросам.
Ранее президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.
Переговоры прошли без приветственных речей. Журналисты вышли из зала сразу после начала встречи.
