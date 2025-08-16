В РФ оценили желание Трампа налаживать сотрудничество в экономической сфере

Ранее российский посол в США Александр Дарчиев, участвовавший в переговорах на Аляске в составе делегации РФ, высказался о ходе обсуждений по возобновлению прямого авиасообщения с США. По его оценке, прогресс в данном вопросе мог бы быть более динамичным.