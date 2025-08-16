Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ оценили желание Трампа налаживать сотрудничество в экономической сфере

Дмитриев отметил важность слов Трампа об экономическом сотрудничестве РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость заявления президента США Дональда Трампа о перспективах экономического взаимодействия между Россией и США.

Ранее российский посол в США Александр Дарчиев, участвовавший в переговорах на Аляске в составе делегации РФ, высказался о ходе обсуждений по возобновлению прямого авиасообщения с США. По его оценке, прогресс в данном вопросе мог бы быть более динамичным.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит мировых лидеров прошел очень позитивно.

При этом американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал результаты встречи с Владимиром Путиным как исключительно успешные, присвоив переговорам максимальную оценку по десятибалльной шкале. Сам Владимир Путин подтвердил хорошие контакты с американским коллегой.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше