В РФ оценили желание Трампа налаживать сотрудничество в экономической сфере

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость заявления президента США Дональда Трампа о перспективах экономического взаимодействия между Россией и США.
Ранее российский посол в США Александр Дарчиев, участвовавший в переговорах на Аляске в составе делегации РФ, высказался о ходе обсуждений по возобновлению прямого авиасообщения с США. По его оценке, прогресс в данном вопросе мог бы быть более динамичным.
Кроме этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит мировых лидеров прошел очень позитивно.
При этом американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал результаты встречи с Владимиром Путиным как исключительно успешные, присвоив переговорам максимальную оценку по десятибалльной шкале. Сам Владимир Путин подтвердил хорошие контакты с американским коллегой.