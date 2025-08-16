Путин поручил определить сроки давности по приватизации

Решение принято в рамках итогов заседания XXVIII Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне 2025 года. Цель внесения поправок в законодательство — защита прав добросовестных владельцев имущества и предотвращение злоупотреблений в процессе оспаривания сделок приватизации.
Срок исполнения распоряжения обозначен до 1 декабря 2025 года, ответственный исполнитель — премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство должно провести консультационную работу с ведущими бизнес-сообществами и предложить конкретные изменения законодательства, устанавливающие четкий механизм расчета сроков исковой давности и исключающие неопределенность и злоупотребления в судебных процессах.
Подобные меры позволят уменьшить правовые риски для инвесторов и предпринимателей, стимулируя доверие к российскому рынку и создавая благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса.