Путин поручил определить сроки давности по приватизации

Срок исполнения распоряжения обозначен до 1 декабря 2025 года, ответственный исполнитель — премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство должно провести консультационную работу с ведущими бизнес-сообществами и предложить конкретные изменения законодательства, устанавливающие четкий механизм расчета сроков исковой давности и исключающие неопределенность и злоупотребления в судебных процессах.