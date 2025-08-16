Ричмонд
СВО
Путин поручил определить сроки давности по приватизации

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по законодательному закреплению сроков исковой давности по спорам, связанным с оспариванием приватизационных сделок. Данное распоряжение направлено на усиление гарантий защиты прав собственности для добросовестных покупателей недвижимости и предприятий, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Решение принято в рамках итогов заседания XXVIII Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне 2025 года. Цель внесения поправок в законодательство — защита прав добросовестных владельцев имущества и предотвращение злоупотреблений в процессе оспаривания сделок приватизации.

Срок исполнения распоряжения обозначен до 1 декабря 2025 года, ответственный исполнитель — премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство должно провести консультационную работу с ведущими бизнес-сообществами и предложить конкретные изменения законодательства, устанавливающие четкий механизм расчета сроков исковой давности и исключающие неопределенность и злоупотребления в судебных процессах.

Подобные меры позволят уменьшить правовые риски для инвесторов и предпринимателей, стимулируя доверие к российскому рынку и создавая благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса.