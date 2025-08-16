Ричмонд
Трамп призвал европейские страны к участию в урегулировании конфликта на Украине

Трамп считает, что Европа должна внести вклад в урегулирование украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп призвал страны Европы активнее участвовать в разрешении украинского конфликта. По его словам, ЕС должен внести свой вклад в достижение мира.

Также президент США сообщил, что началась подготовка к встрече с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп уверен, что российский лидер стремится к мирному урегулированию. Он отметил, что переговоры с Путиным прошли успешно и укрепили взаимопонимание между сторонами. По мнению Трампа, диалог оказался продуктивным и заслужил наивысшую оценку.

Владимир Путин также выразил надежду на скорое разрешение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что беседа с Трампом была деловой и проходила в атмосфере доверия. Российский президент считает, что продолжение таких встреч может привести к завершению кризиса.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

