Трамп призвал европейские страны к участию в урегулировании конфликта на Украине

Также президент США сообщил, что началась подготовка к встрече с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп уверен, что российский лидер стремится к мирному урегулированию. Он отметил, что переговоры с Путиным прошли успешно и укрепили взаимопонимание между сторонами. По мнению Трампа, диалог оказался продуктивным и заслужил наивысшую оценку.