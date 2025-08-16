Дональд Трамп призвал считаться с ядерной силой РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает значительным ядерным потенциалом, который необходимо учитывать. Об этом он сообщил после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп отметил, что ядерный арсенал России представляет собой важный фактор в международных отношениях. Он подчеркнул, что другие страны должны принимать это во внимание при выстраивании диалога с Москвой.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
