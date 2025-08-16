«Кто отводит взгляд, тот проигрывает»: Эксперт по языку тела «расшифровала» поведение Путина и Трампа

Судя по невербальному поведению президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа при встрече на Аляске, политики быстро нашли общий ритм. И это может говорить о готовности к продуктивному диалогу. Об этом в интервью РИА Новости заявила одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун.
По ее словам, на красной ковровой дорожке сначала главы государств шли вразнобой, но очень быстро начали шагать в ногу, бессознательно синхронизировавшись. Уже это может означать, что переговоры будут продуктивными.
«Путин и Трамп всё время смотрели друг на друга, пока президент России шёл к нему — это жест власти. Кто первый отводит взгляд, тот проигрывает», — прокомментировала тонкую невербальную игру Путина и Трампа Браун.
Кроме того, эксперт обратила внимание, что глава Белого дома повел себя нетипично при фотосъемке — он не стал занимать более выгодную для себя позицию. При этом эксперт отметила, что и Путин, и Трамп активно заходили в личное пространство друг друга с помощью свободной руки.
«Они словно перехватывали контроль, а потом Путин повторяет жест и указывает пальцем — это демонстрация угрозы. Трамп в ответ слегка наклоняет голову — это жест интереса, но не подчинения», — заключила она.
15 августа в американском Анкоридже на Аляске состояли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Отмечалось, что встреча в узком составе длилась около трех часов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые лично встретились с 2019 года. Главы государств обменялись рукопожатиями и посмеялись.
Позже российский лидер оценил диалог с американским лидером Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. Путин назвал его очень хорошим.