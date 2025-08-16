Трамп анонсировал подготовку встречи с Путиным и Зеленским

В то же время стало известно, что президент США Дональд Трамп не проинформировал Владимира Зеленского о ходе и итогах своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Близкий к Зеленскому источник назвал это «очень странным» обстоятельством. Подробнее читайте здесь на KP.RU.