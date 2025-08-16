Трамп анонсировал подготовку встречи с Путиным и Зеленским

Трёхсторонняя встреча глав России, США и Украины состоится после переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые прошли в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил президент США.
По словам Трампа, подготовка к встрече, в которой примет участие он сам, а также президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский, уже началась.
В то же время стало известно, что президент США Дональд Трамп не проинформировал Владимира Зеленского о ходе и итогах своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Близкий к Зеленскому источник назвал это «очень странным» обстоятельством. Подробнее читайте здесь на KP.RU.
Ранее Трамп заявил, что в переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске есть большой прогресс.
После переговоров с российским лидером Трамп выразил уверенность, что Путин хочет добиться урегулирования конфликта на Украине.
