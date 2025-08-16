Ричмонд
Трамп дал совет Зеленскому пойти на сделку с РФ

Дональд Трамп рассказал, что посоветовал Зеленскому договориться с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта.

Трамп отметил, что достижение договоренности с Москвой могло бы стать ключом к разрешению ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Зеленскому следует рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы найти компромиссное решение.

Ранее Трамп заявлял, что обсудил решение конфликта на Украине с Владимиром Путиным и теперь оно зависит от готовности Зеленского к диалогу.

