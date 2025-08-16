Трамп дал совет Зеленскому пойти на сделку с РФ

Президент США Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта.
Трамп отметил, что достижение договоренности с Москвой могло бы стать ключом к разрешению ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Зеленскому следует рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы найти компромиссное решение.
Ранее Трамп заявлял, что обсудил решение конфликта на Украине с Владимиром Путиным и теперь оно зависит от готовности Зеленского к диалогу.
