Трамп рассказал, как Путин оценил экономику США: российский лидер произнес необычную фразу

Владимир Путин, в свою очередь, выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что беседа с Трампом была конструктивной и проходила в обстановке доверия. Президент России считает, что дальнейшие подобные встречи могут привести к завершению кризиса.