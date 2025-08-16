Ричмонд
Трамп рассказал, как Путин оценил экономику США: российский лидер произнес необычную фразу

Трамп: Путин оценил экономические успехи США и назвал страну горячей, как пушка.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин высоко оценил экономические достижения Америки, назвав Соединенные Штаты «горячими, как пушка».

Также Трамп обратил внимание, что Россия обладает значительным ядерным арсеналом, что требует особого внимания.

При этом президент США подчеркнул, что Путин настроен на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры с российским лидером прошли успешно и способствовали укреплению взаимопонимания. Трамп считает, что диалог оказался результативным и получил высокую оценку.

Владимир Путин, в свою очередь, выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что беседа с Трампом была конструктивной и проходила в обстановке доверия. Президент России считает, что дальнейшие подобные встречи могут привести к завершению кризиса.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

