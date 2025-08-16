Трамп заявил о согласовании с Путиным вопроса гарантий безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп отметил значительное совпадение позиций с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросов, включая проблему обеспечения гарантий безопасности для Украины.
Кроме этого, Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Америка находятся на пороге достижения договоренностей по украинскому вопросу.
Напомним, что по итогам саммита на Аляске 15 августа стороны не достигли определенных договоренностей по Украине. Однако российский лидер подчеркнул желание РФ завершить украинский конфликт. При этом американский лидер анонсировал подготовку к трехсторонней встрече президента РФ Владимира Путина, киевского главаря Владимира Зеленского и его самого. Тогда же в окружении главы Белого дома подчеркнули, что следующий раунд переговоров по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.