Трамп заявил о согласовании с Путиным вопроса гарантий безопасности Украины

Напомним, что по итогам саммита на Аляске 15 августа стороны не достигли определенных договоренностей по Украине. Однако российский лидер подчеркнул желание РФ завершить украинский конфликт. При этом американский лидер анонсировал подготовку к трехсторонней встрече президента РФ Владимира Путина, киевского главаря Владимира Зеленского и его самого. Тогда же в окружении главы Белого дома подчеркнули, что следующий раунд переговоров по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.