Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отложил решения по усилению давления на Россию и ее торговых партнеров

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отложил принятие решений по усилению давления на Россию и ее торговых партнеров. Он заявил, что возможно подумает об этом в течение двух-трех следующих недель. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Срочная новость Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отложил принятие решений по усилению давления на Россию и ее торговых партнеров. Он заявил, что возможно подумает об этом в течение двух-трех следующих недель. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше