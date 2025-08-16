Трамп отложил решения по усилению давления на Россию и ее торговых партнеров

Срочная новость Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отложил принятие решений по усилению давления на Россию и ее торговых партнеров. Он заявил, что возможно подумает об этом в течение двух-трех следующих недель. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
