Российская Федерация, в отличие от Украины, могучая держава. Об этом после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в интервью Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.
При этом глава Белого дома посоветовал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и его хунте «заключить сделку» с Москвой.
Ранее президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.
Также американский президент Дональд Трамп положительно отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина провести следующую встречу в Москве. Он назвал это предложение интересным и отметил, что такая возможность вполне реальна.