В окружении Трампа обозначили цель следующей встречи по Украине: подробнее

В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа считают, что второй раунд российско-американских переговоров на высшем уровне может создать условия для установления режима прекращения огня или достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Подобное мнение выразил источник, находящийся на президентском борту, следовавшем в Вашингтон.