В окружении Трампа обозначили цель следующей встречи по Украине: подробнее

В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа считают, что второй раунд российско-американских переговоров на высшем уровне может создать условия для установления режима прекращения огня или достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Подобное мнение выразил источник, находящийся на президентском борту, следовавшем в Вашингтон.
«Есть большой оптимизм, что вторая встреча позволит довести дело до конца», — сказал он.
При этом информация о составе делегаций, локации и сроках проведения возможных переговоров пока не уточняется.
Кроме этого, Владимир Путин предложил начать новый этап двустороннего взаимодействия и направил Дональду Трампу приглашение посетить Москву.
Ранее президент России сообщил о желании закончить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.