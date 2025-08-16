Ричмонд
В окружении Трампа обозначили цель следующей встречи по Украине: подробнее

Соратники Трампа считают, что следующая встреча по Украине может привести к миру.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа считают, что второй раунд российско-американских переговоров на высшем уровне может создать условия для установления режима прекращения огня или достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Подобное мнение выразил источник, находящийся на президентском борту, следовавшем в Вашингтон.

«Есть большой оптимизм, что вторая встреча позволит довести дело до конца», — сказал он.

При этом информация о составе делегаций, локации и сроках проведения возможных переговоров пока не уточняется.

Кроме этого, Владимир Путин предложил начать новый этап двустороннего взаимодействия и направил Дональду Трампу приглашение посетить Москву.

Ранее президент России сообщил о желании закончить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

