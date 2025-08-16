Иркутская делегация участвует в форуме беспилотных авиационных систем в Москве

Делегация Приангарья принимает участие в международном форуме «Архипелаг-2025» в Москве. Мероприятие проходит в рамках другого международного форума под названием «Беспилотные авиационные системы (БАС): технологии будущего». Об этом рассказали в правительстве региона.
К слову, в Иркутской области БАС успешно применяют в бизнесе, экологии и сфере безопасности. Особенно техника востребована на территории от Байкала до северных районов.
Участники форума обсуждают, как можно задействовать беспилотники в строительстве производств, навигации, а также обеспечивать массовые полёты дронов с учетом особенностей разных регионов. Также важные вопросы касаются подготовки кадров и модели инфраструктуры связи.
Участники разрабатывают комплексные решения, включая строительство производств и подготовку кадров, работают над созданием модели инфраструктуры связи, навигации и наблюдения для массовых полётов дронов с учётом экономических сценариев и особенностей региона. В обсуждениях участвуют представители силовых ведомств, Минтранса, Минцифры, Минэкономразвития и инвестиционного блока региона, а также компании-эксплуатанты.