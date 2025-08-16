Иркутская делегация участвует в форуме беспилотных авиационных систем в Москве

Напомним, КП-Иркутск совместно с Министерством культуры Иркутской области запускает фотоконкурс «Человек культуры 38». Наши читатели смогут выбрать того, кто, по их мнению, является лучшим в своей сфере. В онлайн-соревновании принимают участие лауреаты премий губернатора, победители региональных конкурсов и авторы уникальных проектов.