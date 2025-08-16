Ричмонд
Новосибирский депутат предложил выплачивать компенсации пользователям мобильного интернета за сбои в работе

Законопроект о возмещении убытков при перебоях в работе мобильного интернета может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре, в рамках осенней сессии. Об этом сообщил на пресс-конференции в центре ТАСС депутат из Новосибирска Александр Аксёненко.

«Направление сейчас острое, мы все видим эти перебои. И, если они есть, соответственно, должна быть компенсация», — сообщил Аксёненко.

Ольга Незамаева, сопартиец Александра Аксёненко и координатор Центра защиты прав граждан «Справедливой России» в Железнодорожном районе Новосибирска, добавила, что законопроект должен учитывать потери как физлиц, так и бизнеса — в первую очередь, того, где предлагаются онлайн-услуги. Ее слова приводит «Парламентская газета».