Новосибирский депутат предложил выплачивать компенсации пользователям мобильного интернета за сбои в работе

Законопроект о возмещении убытков при перебоях в работе мобильного интернета может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре, в рамках осенней сессии. Об этом сообщил на пресс-конференции в центре ТАСС депутат из Новосибирска Александр Аксёненко.