Трамп: Зеленский должен признать свои потери в конфликте с Россией

Украина несет большие потери из-за конфликта с Россией, отметил президент США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевской хунты Владимиру Зеленскому необходимо признать значительные потери, которые несет его страна в конфликте с Россией. Об этом он сообщил после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что продолжение противостояния с Россией наносит серьезный ущерб Украине. Он подчеркнул, что Зеленскому следует осознать масштаб этих потерь и рассмотреть возможность переговоров для урегулирования ситуации.

Ранее Дональд Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Россией о прекращении конфликта. Сейчас решение этого вопроса остается только за украинской стороной.

