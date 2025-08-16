Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевской хунты Владимиру Зеленскому необходимо признать значительные потери, которые несет его страна в конфликте с Россией. Об этом он сообщил после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп отметил, что продолжение противостояния с Россией наносит серьезный ущерб Украине. Он подчеркнул, что Зеленскому следует осознать масштаб этих потерь и рассмотреть возможность переговоров для урегулирования ситуации.
Ранее Дональд Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Россией о прекращении конфликта. Сейчас решение этого вопроса остается только за украинской стороной.
