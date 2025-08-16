Ричмонд
Трамп заявил, что согласовал с РФ вопрос о гарантиях безопасности Украины

По некоторым вопросам в настоящее время ещё нет договорённостей.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он и президент Российской Федерации Владимир Путин во многом согласовали вопрос о гарантиях безопасности украинской стороны.

Он уточнил, что согласованы многие пункты, касающиеся конфликта на Украине. При этом, по словам Трампа, по некоторым вопросам в настоящее время ещё нет договорённостей.

«Многие пункты были согласованы, но осталось совсем немного. Некоторые из них не столь существенны», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции на Аляске.

Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп выразил уверенность, что Москва и Вашингтон близки к сделке по Украине.

Переговоры Путина и президента США длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.

Ранее сообщалось, что Трамп посоветовал Зеленскому согласиться на сделку с РФ по урегулированию конфликта. Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что Российская Федерация является могучей державой, в отличие от Украины.

