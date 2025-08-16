Трамп считает, что теперь завершить конфликт на Украине можно в короткие сроки

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Дональдом Трампом были продуктивными. Он заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине. Российский президент отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения, что позволяет двигаться к завершению кризиса. По его словам, чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех сторон.