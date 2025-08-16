Ричмонд
Трамп считает, что теперь завершить конфликт на Украине можно в короткие сроки

Трамп положительно оценил прошедшую встречу с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что добиться завершения конфликта на Украине можно за довольно короткое время. Об этом заявил американский лидер в интервью Fox News после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Также Трамп обратил внимание, что Российская Федерация обладает значительной мощью по сравнению с Украиной.

Американский лидер считает, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует договориться с Москвой. Трамп отметил, что позиции США и России по многим вопросам, включая гарантии безопасности для Украины, совпадают. Он выразил уверенность, что страны находятся на пороге важных договоренностей по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Дональдом Трампом были продуктивными. Он заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине. Российский президент отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения, что позволяет двигаться к завершению кризиса. По его словам, чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех сторон.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

