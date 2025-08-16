Трампа спросили о давлении на РФ и ее партнеров: Что изменилось после встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске обещал подумать о возможном усилении давления на Москву и ее торговых партнеров. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.