Трампа спросили о давлении на РФ и ее партнеров: Что изменилось после встречи с Путиным

Трамп подумает о давлении на РФ и ее партнеров в течение двух-трех недель.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске обещал подумать о возможном усилении давления на Москву и ее торговых партнеров. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

О своем решении по этому поводу Трамп обещал подумать в течение ближайших двух-трех недель.

Президент США Дональд Трамп, направляясь на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, назвал президента РФ «умным» и выразил надежду, что их переговоры принесут результат.

Позже президент России Владимир Путин оценил диалог с американским лидером Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. Российский лидер назвал его очень хорошим.

