Матери могут сохранить пособия при закрытии предприятия в Иркутской области

КП-Иркутск совместно с Министерством культуры Иркутской области запускает фотоконкурс «Человек культуры 38». Наши читатели смогут выбрать того, кто, по их мнению, является лучшим в своей сфере. В онлайн-соревновании принимают участие 17 специалистов со всего региона. Один пользователь может поддержать любого конкурсанта голосом один раз в сутки. Спустя 24 часа повторите действие, либо выберите другого претендента. Голосование открыто с 15 по 31 августа 2025 года включительно.