Матери могут сохранить пособия при закрытии предприятия в Иркутской области

Социальный фонд России напоминает о важных гарантиях для женщин, потерявших работу из-за ликвидации организации. Даже при закрытии компании мамы могут рассчитывать на получение детских пособий, отмечают в Отделении СФР по Иркутской области.
Право на выплаты сохраняется в полном объеме. Женщины могут оформить пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Размер выплат определяется следующим образом: пособие по беременности и родам составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Ежемесячное пособие до 1,5 лет — 40% от среднего заработка за год до увольнения.
Важные условия для получения пособий. Необходимо встать на учет в центре занятости в течение года после увольнения. Заявление на пособие по беременности и родам подается в течение 6 месяцев после окончания отпуска. При получении пособия до 1,5 лет нельзя одновременно получать пособие по безработице.
Порядок оформления пособий следующий: нужно подать заявление в Социальный фонд России через портал Госуслуг или в клиентской службе СФР. Для получения пособия по уходу за ребенком могут обратиться не только мама, но и папа, другие родственники или опекун.
Региональные особенности в Иркутской области имеют свои показатели. Минимальный размер пособия до 1,5 лет в южных районах составляет 12 124,60 рублей, в северных районах — 13 134,98 рублей. Максимальный размер в южных районах достигает 53 550,67 рублей, а в северных районах — 58 013,23 рублей.
