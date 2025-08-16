Трамп высказался о судьбе 1000 украинских военнопленных

Россия предоставила Трампу список из более чем 1000 военнопленных, которых украинская сторона обязана принять. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News. Ранее украинская сторона отказалась принять военнопленных ВСУ, из-за чего третий этап обмена сорвался.