Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высказался о судьбе 1000 украинских военнопленных

Россия предоставила Трампу список из более чем 1000 военнопленных, которых украинская сторона обязана принять. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News. Ранее украинская сторона отказалась принять военнопленных ВСУ, из-за чего третий этап обмена сорвался.

Срочная новость Россия предоставила Трампу список из более чем 1000 военнопленных, которых украинская сторона обязана принять. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News. Ранее украинская сторона отказалась принять военнопленных ВСУ, из-за чего третий этап обмена сорвался.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше